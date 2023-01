© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Pompei rappresenta un unicum mondiale ed è un luogo dove noi tocchiamo con mano il valore non solo storico e antropologico ma anche economico della nostra cultura". Così in un tweet il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano in visita a Pompei in occasione della riapertura della Casa dei Vettii.(ren)