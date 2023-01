Turismo: Cangiano (Fd'I), ripartire da quello culturale per segnare ripresa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il numero dei visitatori che hanno approfittato delle aperture straordinarie dei musei e dei luoghi di cultura statali durante queste festività, è impressionante. Più di 400 mila persone hanno potuto toccare con mano un pezzo della nostra Storia, vivendo un'esperienza che non dimenticheranno facilmente. È bello vedere, da casertano e da campano, che una notevole affluenza ha riguardato anche i luoghi di Cultura della mia Regione". Lo dichiara il deputato di Fratelli d'Italia Gimmi Cangiano, componente della commissione Cultura. "Numeri così rilevanti, danno ragione alla programmazione del ministro Sangiuliano, che ha ben capito quanto il turismo culturale possa essere traino e volano di una importante ripresa economica. Dobbiamo ripartire da questo significativo risultato per mettere in campo azioni concrete e sostenibili in termini di servizi, rivolte a un' utenza che ha dimostrato di aver fame di vita e di cultura", conclude.(Rin)