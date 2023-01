Clima: Coldiretti, dicembre con due gradi in più lascia l'Italia senza neve

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A lasciare l'Italia senza neve e a mandare la natura in tilt con fioriture fuori stagione e api sconvolte è stato un mese di dicembre che ha fatto segnare una temperatura superiore di 2,09 gradi la media storica ma l'anomalia è stata addirittura di 2,54 gradi nel centro Italia e di 2,65 gradi nel mezzogiorno, valori mai registrati prima. E' quanto è emerso da una analisi della Coldiretti sulla banca dati aggiornata Isac Cnr che rileva le temperature dal 1800 e che classifica il 2022 come l'anno più bollente con una temperatura media superiore di 1,15 gradi e la caduta del 30% di precipitazioni in meno, rispetto alla media storica del periodo 1991-2020. La mancanza di precipitazioni e le temperature troppo alte per l'innevamento artificiale hanno provocato la chiusura di molti impianti che – ha sottolineato la Coldiretti - è destinata ad avere effetti non solo sulle piste da sci ma sull'intera economia che ruota intorno al turismo invernale che ha un valore stimato prima dell'emergenza Covid tra i 10 e i 12 miliardi di euro all'anno tra diretto, indotto e filiera, dall'alloggio alla ristorazione, dagli agriturismi ai rifugi fino alle malghe con la produzione dei pregiati formaggi. Se le piste da sci nel centro Italia sono deserte con un pesante danno per l'economia locale, la mancanza di neve in questa stagione – ha continuato la Coldiretti – crea difficoltà anche per l'agricoltura secondo il vecchio adagio contadino "sotto la neve il pane. L'annunciato arrivo del maltempo con piogge diffuse e nevicate copiose sulle Alpi e sugli Appennini salva dunque dalla siccità in una situazione in cui lo scorso anno secondo la Coldiretti sono cadute il 30% di precipitazioni in meno in Italia con laghi e fiumi a secco e scarso potenziale idrico stoccato sotto forma di neve nell`arco alpino ed appenninico. (segue) (Ren)