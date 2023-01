Pozzuoli: dissequestrata la Solfatara, comune ed Ente Parco lavorano per la riapertura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con la firma del verbale di dissequestro della Solfatara, dopo l'atto ufficiale della Magistratura e l'affidamento delle chiavi dell'area al responsabile dell'Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei Massimo D'Antonio, si avvia l'interlocuzione tra comune di Pozzuoli, in provincia di Napoli, ed Ente Parco finalizzata, dopo anni di chiusura a seguito della dolorosa tragedia che non sarà dimenticata, alla messa in sicurezza e fruizione di uno dei geositi più interessanti a livello mondiale. "Il dialogo e la collaborazione tra istituzioni hanno consentito questo straordinario risultato – ha detto Gigi Manzoni, sindaco di Pozzuoli - Siamo tutti intenzionati a garantire in breve tempo la fruizione di un sito unico al mondo, ma senza dimenticare la tragedia del 2017. Garantire la sicurezza di tutti i futuri visitatori è la priorità per tutti noi". "La Solfatara rappresenta il polo centrale del sistema vulcanologico flegreo e campano – ha sottolineato Francesco Maisto, Presidente dell'Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei - Il progetto di messa in sicurezza e fruizione, che ho redatto per l'Ente Parco, tiene conto delle specificità dell'area e della sua valorizzazione in termini di turismo sostenibile. Con la Solfatara si arricchisce e si qualifica l'intero territorio dei Campi Flegrei, un ecosistema culturale unico al mondo". "Pozzuoli è da sempre legata all'identità, unica al mondo, della sua terra vulcanica, aprire la Solfatara - ha aggiunto Filippo Monaco, Assessore al Turismo del Comune di Pozzuoli – significa che possiamo considerare fruibile un sito che per le sue caratteristiche potrebbe essere visitato da turisti di tutto il mondo. E' come se fosse un grande museo vulcanico, dove è possibile vedere da vicino ciò che accade alla terra che bolle. Siamo lieti che questo avvenga". Tutto ciò è stato reso possibile anche grazie all'apporto dell'Assessorato al Turismo della Regione Campania e al supporto specialistico del Collegio Regionale delle Guide Alpine e Vulcanologiche. (Ren)