Università: Manfredi, dipartimento di Agraria della Federico II fondamentale per regione e paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il dipartimento di Agraria rappresenta una presenza storica nella Federico II, una delle realtà più importanti dal punto di vista scientifico in un settore strategico. È una delle scuole di agraria più antiche d'Italia, un dipartimento molto competitivo che rientra, a livello nazionale, tra quelli di eccellenza, coinvolto nel progetto del polo nazionale sull'agricoltura tecnologica. Una risorsa fondamentale per il futuro della regione e del paese". Lo ha affermato il sindaco metropolitano di Napoli, Gaetano Manfredi, a margine delle celebrazioni per i 150 anni della facoltà di Agraria della Federico II a Portici. (Ren)