Epifania: previsto traffico intenso lungo la rete autostradale

Per il prossimo fine settimana, che si apre con la giornata festiva di domani venerdì 6 gennaio e che si contraddistingue notoriamente per i rientri in città di coloro che si sono recati in vacanza durante il periodo natalizio e anche in vista della riapertura delle scuole, si prevede un incremento dei volumi di traffico veicolare sull'intera rete stradale e autostradale nazionale, con maggior concentrazione dei flussi nella giornata di domenica 8 gennaio. La Polizia di Stato ricorda che il divieto di circolazione fuori dai centri urbani per i mezzi con massa superiore alle 7,5 t è previsto nelle sole giornate festive di venerdì 6 gennaio e domenica 8 gennaio dalle ore 9:00 alle ore 22:00. Si richiama l'attenzione di quanti si metteranno in viaggio affinché adottino comportamenti di guida rispettosi delle norme di comportamento stradale. Si ricorda, inoltre, che in molte autostrade e strade extraurbane è vigente l'obbligo di circolare con pneumatici invernali montati ovvero di avere a bordo idonei strumenti antisdrucciolevoli prontamente utilizzabili; è possibile consultare l'elenco di tali autostrade e strade extraurbane sul sito internet www.poliziadistato.it, sezione Viabilità Italia – Piano Neve edizione 2022-2023.