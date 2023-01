Sicurezza: maxi piano per stazioni e treni, Salvini, prioritario tutelare che viaggia e lavora

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre 300 assunzioni all’anno per tre anni, dal 2023 al 2025 compreso, fino a raggiungere un organico di 1.500 persone per garantire più sicurezza nelle stazioni italiane, sui treni e nelle aree ferroviarie. E' il piano sulla scrivania del vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, che è in costante contatto con il gruppo Fs e con il Viminale con l’obiettivo di supportare le Forze dell’ordine irrobustendo il numero degli addetti alla sicurezza. La serenità delle persone sui treni e nelle stazioni è da sempre - sottolinea una nota - una priorità per Salvini: nell’agosto 2019, da Ministro dell’Interno, aveva inaugurato il nuovo posto di Polizia Ferroviaria a Milano Rogoredo dopo aver avviato un significativo piano di assunzioni di donne e uomini in divisa. Si punta, ora, a innalzare il livello di tranquillità negli hub di Milano, Firenze, Roma e Napoli con l’obiettivo di rafforzare i controlli anche negli hub di prossima attivazione (tra il 2023 e il 2026) a Venezia, Torino e Bari e nei vari presidi territoriali esistenti o che saranno inaugurati a breve: si tratta di uffici che garantiscono servizi al pubblico e sono localizzati a Torino, Milano, Genova, Verona, Venezia, Bologna, Firenze, Ancona, Roma, Napoli, Bari, Reggio Calabria, Palermo. In un orizzonte più a lungo termine ci sarà il taglio del nastro anche a Trento, Trieste, Perugia, Pescara, Cagliari. (segue) (Com)