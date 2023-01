© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche questo concetto è innovativo per il fatto di rendere il volto urbano degli edifici come una struttura in movimento rispetto al tradizionale immobilismo. Il progetto prevede il prelievo della capsula direttamente dal proprio appartamento grazie al sistema di montacarichi sviluppato da Schindler ed il successivo trasferimento al piano stradale per l’abbinamento allo 'skid'. (Rpi)