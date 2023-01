Covid: 135.990 nuovi casi nell’ultima settimana, tasso di positività al 15,9 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito all'andamento della situazione epidemiologica da Covid-19 si specifica che nella settimana 30 dicembre 2022 – 5 gennaio 2023 si registrano 135.990 nuovi casi positivi con una variazione di +11,4 per cento rispetto alla settimana precedente (122.110). Lo riferisce una nota del ministero della Salute. I decessi sono 775 con una variazione di +9,8 per cento rispetto alla settimana precedente (706). I tamponi processati sono 855.823 con una variazione di +6,0 per cento rispetto alla settimana precedente (807.118). Il tasso di positività è di 15,9 per cento con una variazione di +0,8 per cento rispetto alla settimana precedente (15,1 per cento). (Rin)