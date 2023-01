Covid: Fiaso, situazione stabile negli ospedali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Sono dati interlocutori. La settimana prossima riaprono le scuole e potrà esserci una intensificazione della circolazione virale”, spiega il presidente di Fiaso, Giovanni Migliore. “Inoltre la popolazione dei fragili è sempre meno protetta, come dimostra l’elevata proporzione di pazienti che non hanno effettuato la dose di richiamo negli ultimi sei mesi e stanno arrivando in ospedale per conseguenze dell’infezione da Covid. Un dato che potrebbe aumentare se non vengono fatte robuste azioni di prevenzione attraverso la vaccinazione, soprattutto da parte dei medici di famiglia”. In calo del 6,3 per cento il numero dei pazienti minori di 18 anni ricoverati nei quattro ospedali pediatrici e nei reparti di pediatria degli ospedali della rete sentinella Fiaso. Un solo paziente in terapia intensiva Con Covid nella fascia di età tra 0-4 anni. L’86 per cento dei pazienti pediatrici con infezione da Sars-Cov-2 è di età compresa tra 0 e 4 anni. (Rin)