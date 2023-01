Torino: Università, da Pnrr 950 mila euro per vaccino 2.0 per cura tumore al pancreas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' stato finanziato con 950 mila euro provenienti dal Pnrr il vaccino 2.0 a Dna per la cura del tumore al pancreas. Il progetto è coordinato da Francesco Novelli, professore Ordinario di Immunologia e Direttore del Dipartimento di Biotecnologie Molecolari e Scienze per la Salute dell'Università di Torino in collaborazione con l'ospedale Molinette della Città della salute di Torino. I fondi serviranno ad assumere tre ricercatrici under 40 e per completare gli studi preclinici, di tossicità e bio-distribuzione e la raccolta di tutte le informazioni necessarie per ottenere l'autorizzazione da parte dell'Agenzia Italiana del Farmaco (Aifa) della sperimentazione clinica di un vaccino anti-alfa-enolasi di seconda generazione (Eno3pep). (Rpi)