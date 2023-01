Cultura: torna a Casoria la festa di San Marco, testimonial Michele Placido e Monica Sarnelli (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo fatto tornare la Festa di San Mauro con un programma importante sia per nomi che per contenuti. L'arrivo a Casoria di Michele Placido impreziosisce tutto il lavoro fatto, così come il concerto di Monica Sarnelli sarà un momento unico per la nostra comunità. E' stato creato un cartellone pensando alle esigenze di tutti, a partire dai bambini che avranno i loro spazi. San Mauro è la festa di tutti i casoriani e vogliamo che diventi un appuntamento fisso" ha dichiarato il sindaco Raffaele Bene. Soddisfatto l'assessore alla cultura e al turismo Vincenzo Russo: "Dopo diversi anni ritornano i festeggiamenti per celebrare il Santo Patrono: esiste un legame antichissimo tra la festa di San Mauro e i cittadini di Casoria. Quest'anno i devoti potranno incontrare il Santo anche in occasione di eventi musicali e di intrattenimento per famiglie e bambini. Si tratta di un progetto di recupero delle nostre radici tra arte, fede e tradizione, per riportare la Festa e la devozione per San Mauro tra i maggiori eventi di turismo religioso in Campania. Invito i fedeli a partecipare". (Ren)