Epifania: previsto traffico intenso lungo la rete autostradale (2)

- In tutto il Paese si prevede tempo stabile fino alla mattina di sabato 7 gennaio con nessuna precipitazione significativa prevista, salvo la riduzione di visibilità per nebbie diffuse, nelle ore notturne, mattutine e nuovamente in quelle serali, sulla Pianura Padana, sui litorali dell'alto versante adriatico, sulle zone pianeggianti e vallive di Toscana e Umbria e sulle zone pianeggianti interne di Puglia, Basilicata e Campania. Dal pomeriggio/sera di sabato 7 gennaio, una perturbazione atlantica in ingresso sul Mediterraneo determinerà le prime precipitazioni su Liguria e Toscana; precipitazioni che dalla mattina di domenica 8 gennaio si estenderanno al resto del Nord-Ovest, ad Umbria e Lazio, per poi interessare successivamente il resto del Nord e del Centro. Previsto, infine, un rinforzo della ventilazione dai quadranti meridionali su gran parte del Centro-Nord sempre nella giornata di domenica 8 gennaio. (Rin)