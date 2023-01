Carabinieri: controlli Nas nelle Rsa, una denuncia nel napoletano per morfina non registrata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A seguito di alcuni controlli effettuati dai carabinieri dei Nas, tra Natale e Capodanno, nelle strutture ricettive dedicate all'ospitalità di persone anziane o portatrici di disabilità, quali le residenze sanitarie assistite e le case di riposo, con lo scopo di verificare la corretta erogazione dei servizi di cura ed assistenza a tutela delle persone indifese, in Campania è stato denunciato il legale responsabile di una rsa della provincia di Napoli. E' infatti ritenuto responsabile di aver detenuto 4 confezione di morfina (per un totale di 20 fiale) non registrate sul prescritto registro di carico e scarico degli stupefacenti e, peraltro, in assenza di prescrizioni mediche e/o piani terapeutici riferiti alle persone alloggiate. Contestate violazioni amministrative per complessivi 8.000 euro. (Ren)