Città di Metropolitana di Napoli: approvato progetto preliminare del Piano Territoriale

- Entra nel vivo il percorso del Ptm, il Piano Territoriale della Città Metropolitana, lo strumento di pianificazione del territorio dei 92 comuni che compongono l’area metropolitana di Napoli: dopo l’avvio del procedimento - che ha visto l’approvazione del Project Charter con le linee di indirizzo e l’affidamento del servizio di supporto - con specifica deliberazione sindacale è stato approvato, nel pieno rispetto dei tempi definiti dal cronoprogramma, il Progetto Preliminare, che dà il via all’iter di partecipazione e condivisione che condurrà all’approvazione definitiva. La delibera è stata firmata, su delega del sindaco Metropolitano, Gaetano Manfredi, dal vicesindaco Giuseppe Cirillo. Il documento è stato predisposto - su impulso del consigliere metropolitano delegato all'Urbanistica, Giuseppe Bencivenga - dalla Direzione Pianificazione Territoriale della Città Metropolitana con il supporto del Raggruppamento Temporaneo di Imprese Telos s.r.l. e con il supporto scientifico per le analisi dei suoli del Crisp, Centro di Ricerca Interdipartimentale sulla "Earth Critical Zone" per il Supporto alla Gestione del Paesaggio e dell'Agroambiente dell’Università Federico II. (segue) (Ren)