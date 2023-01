Napoli: crollo cimitero Poggioreale. Oggi messa in suffragio dei defunti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ad un anno dal cedimento che interessò alcune cappelle del Cimitero di Poggioreale a Napoli, si è tenuta oggi, davanti all’area del crollo, una messa in suffragio dei defunti organizzata dal comitato civico dei familiari. A testimoniare la vicinanza dell’Amministrazione Comunale sono intervenuti alla cerimonia, officiata da Monsignor Gaetano Castelli, gli assessori ai Cimiteri, Vincenzo Santagada, ed alla Legalità, Antonio De Iesu. “Il nostro impegno prioritario, assunto fin dalle primissime ore dopo il dissesto, è stato quello di recuperare le salme e restituirne i resti ai familiari", ha sottolineato Santagada . "Oggi - ha proseguito Santagada - gli interventi sono in piena esecuzione ed abbiamo creato una piattaforma con i dati identificativi delle spoglie mortali. Si tratta di uno schedario in costante aggiornamento, consultabile on-line sul sito del Comune attraverso il quale tutti possono avere informazioni sullo stato degli interventi e dei recuperi fin qui effettuati”. “La fase di recupero ha richiesto operazioni preliminari complesse e delicate – ha ricordato De Iesu – con un grande sforzo da parte di tutti i servizi cimiteriali, della Polizia Locale e dei Vigili del Fuoco ai quali va il nostro sentito ringraziamento”.(ren)