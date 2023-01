Napoli: Martusciello (Fi), no a favoritismi a vantaggio della libreria Feltrinelli. Interventi strutturali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La scelta di Intervenire economicamente con un abbassamento delle tasse da pagare per favorire la libreria Feltrinelli non può diventare una priorità per la città che ha molte librerie che si sono viste sottrarre clienti da un colosso come Feltrinelli. Tanti piccoli commercianti che costituiscono il tessuto storico della città, che non avevano i mezzi per competere con Feltrinelli, eppure sono rimasti aperti. Quella è vera cultura. Siamo pronti a denunciare alla Corte dei Conti qualsiasi favoritismo verrà fatto nei confronti del singolo. O si interviene in modo strutturale sul comparto o Manfredi si scordi interventi ad personam". Lo ha affermato in una nota l'europarlamentare Fulvio Martusciello, coordinatore regionale di Forza Italia. (Ren)