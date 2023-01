Cultura: torna a Casoria la festa di San Marco, testimonial Michele Placido e Monica Sarnelli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Torna la Festa di San Mauro a Casoria, in provincia di Napoli, e l'amministrazione comunale ha deciso di fare le cose in grande. Saranno l'attore Michele Placido e la cantante Monica Sarnelli le star della rassegna dedicata al patrono della città e che durerà 9 giorni. Gli eventi cominceranno nel giorno dell'Epifania e termineranno proprio nella ricorrenza di San Mauro, con un doppio appuntamento domenicale. Come nell'occasione degli eventi natalizi, anche per questo momento molto sentito dai casoriani, il comune, e nello specifico il Settore Cultura, ha deciso di partire dai bambini: il 6 consegna dei dolci e l'8 spettacolo con i giocolieri. A fare da ponte tra le due fasi della festa ci saranno le visite del 9, 10 e 11 gennaio: gli studenti potranno, grazie ai visori in 3D, effettuare un virtual tour della Basilica di San Mauro. Il fiore all'occhiello del ritorno della festa di San Mauro sarà rappresentato dalla presenza di due nomi di grande spessore che hanno aderito a questo cartellone. Martedì 10 gennaio alle 20 è previsto alla Basilica di San Mauro il concerto di Monica Sarnelli. Giovedì 12 arriva a Casoria Michele Placido, gigante del cinema italiano, che darà vita ad una serata d'onore nella Basilica di San Mauro con poesia e musica. Sabato 14 ci sarà il momento religioso con la processione, mentre domenica 15 gran finale con lo show di musica popolare in mattinata e gli sbandieratori nel pomeriggio. (segue) (Ren)