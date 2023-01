Città di Metropolitana di Napoli: approvato progetto preliminare del Piano Territoriale (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- Il Progetto Preliminare, in particolare, è costituito dalla Relazione Generale, da un Quadro Conoscitivo del territorio - base indispensabile per stabilire le invarianti dello sviluppo territoriale futuro - e da elaborati di sintesi, da uno schema strategico preliminare e dalla documentazione per la Valutazione Ambientale Strategica (Vas). Al centro del suo progetto di territorio il progresso economico, la qualità della vita e la sostenibilità sociale nella convinzione che sia necessario lavorare sulle linee fertili di continuità fra tradizione, cultura e innovazione. Con l’approvazione del Progetto preliminare inizia, ora, un articolato percorso di comunicazione e partecipazione, che coinvolgerà a vario titolo enti locali, realtà di cittadinanza attiva e la popolazione che vive quotidianamente il vasto territorio della Città Metropolitana: anche per questo, il percorso di redazione del Ptm sarà una preziosa occasione per promuovere e consolidare un’identità metropolitana. Tutti gli elaborati sono consultabili in formato .pdf nella pagina web dedicata della Città Metropolitana di Napoli, insieme a informazioni sui prossimi passi del percorso di redazione del Piano e del relativo percorso di comunicazione e partecipazione. (Ren)