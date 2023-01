Sicurezza: Cantalamessa (Lega), basta degrado alla stazione di Napoli grazie a Salvini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Basta degrado e paura. Sono in arrivo più controlli anche a Napoli, grazie al maxi piano nazionale per stazioni e treni previsto dal ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini". Così in una nota il senatore napoletano della Lega Gianluca Cantalamessa, commentando il maxi piano annunciato oggi dal Mit. "Allo studio del Mit fino a 1500 assunzioni in tutta Italia nei prossimi 3 anni per incrementare il numero degli addetti alla sicurezza, supportando le Forze dell'Ordine. Solo nella stazione centrale di Napoli negli ultimi 5 anni i furti ai viaggiatori - secondo FS - son stati più di 250, diverse le aggressioni al personale e numerosi gli atti vandalici, che spaventano quotidianamente i cittadini e consegnano ai turisti un'immagine degradante della nostra meravigliosa città, scoraggiando i visitatori di fronte a scene del terzo mondo. Serve un intervento concreto per garantire più sicurezza a chi lavora e viaggia. Più attenzione che, grazie all'impegno del ministro Salvini, si concretizzerà già da quest'anno". Ha concluso il senatore Gianluca Cantalamessa.(ren)