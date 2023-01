© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo le stime preliminari, nel mese di dicembre 2022 l’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (Nic), al lordo dei tabacchi, aumenta dello 0,3 per cento su base mensile e dell’11,6 per cento su base annua (da +11,8 per cento del mese precedente). È quanto emerge da un report dell’Istat sui dati provvisori dei prezzi al consumo a dicembre 2022. (Rin)