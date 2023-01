© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In base alle stime preliminari l’inflazione acquisita, o trascinamento, per il 2023 (ossia la crescita media che si avrebbe nell’anno se i prezzi rimanessero stabili fino al prossimo dicembre) è pari a +5,1 per cento, ben più ampia di quella osservata per il 2022, quando fu pari a +1,8 per cento. È quanto emerge da un report dell’Istat sui dati provvisori dei prezzi al consumo a dicembre 2022. (Rin)