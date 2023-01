Torino: anche il Politecnico al Ces 2023 di Las Vegas con l'innovativo mezzo Climb-e

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche il Politecnico di Torino è presente in questi giorni al Ces di Las Vegas, una delle fiere più importanti al mondo per quanto riguarda le tecnologie. La presenza del Poli arriva in collaborazione con Italdesign e Shindler. Il prodotto presentato è Climb-e, un mezzo di trasporto composto da una capsula, concepita per un uso di proprietà, in grado di trasportare, nelle varie configurazioni, fino a 4 persone e da abbinare, quando in movimento, con una piattaforma completamente elettrica condivisa e a guida autonoma. Il suo valore aggiunto è rappresentato dalla capacità della capsula di salire sulle facciate degli edifici e diventare parte integrante delle varie locazioni abitative, o di lavoro, diventando un’ulteriore stanza e/o ampliamento delle stesse. (segue) (Rpi)