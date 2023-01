Campania: Cirillo (+Europa), per i malati oncologici rimossi i tetti di spesa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Occuparsi dei più fragili significa anche colmare le lacune di un sistema sanitario non sempre in grado di garantire assistenza adeguata ai malati. La Regione, nonostante le penalizzazioni dovute alle storture che caratterizzano il riparto del fondo per la Sanità, ha imboccato la strada giusta per evitare che al calvario che vivono quotidianamente i malati oncologici si aggiungano le difficoltà nell'ottenere le prestazioni mediche necessarie". Così il consigliere regionale della Campania di +Europa Luigi Cirillo. "I tetti di spesa, d'ora in poi, non rappresenteranno più un ostacolo per i pazienti oncologici e - prosegue - grazie all'entrata in vigore della delibera di settembre il percorso di cura sarà meno incidentato, i controlli verranno prescritti direttamente dagli oncologi evitando il passaggio, prima obbligatorio, per i medici di famiglia e le cure chemioterapiche o basate su infusione potranno essere erogate a domicilio. Continuiamo a lavorare tenendo ben chiare le difficoltà e gli obiettivi da raggiungere con la consapevolezza che le cose da fare sono ancora molte, ma non impossibili. Il prossimo passo - ha concluso Cirillo - sarà quello di migliorare le condizioni tecnico-strutturali per garantire un facile accesso al fascicolo sanitario elettronico".(Ren)