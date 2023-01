Auto: Uliano (Fim-Cisl), su linea azione con transizione elettrico Italia indietro rispetto a Francia e Germania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- L'Italia non ha una linea di azione sulla reindustrializzazione, la formazione e gli ammortizzatori sociali per affrontare la transizione verso l'elettrico. Su questo Germania e Francia hanno speso molto di più. Lo ha affermato ad 'Agenzia Nova' il segretario nazionale della Fim-Cisl Ferdinando Uliano a margine della presentazione del report di produzione e occupazione del 2022 di Stellantis in Italia, prodotto dal sindacato. "Il nostro Paese ha destinato, dopo le insistenze dei sindacati 8 miliardi per i prossimi 8 anni per accompagnare la transizione, e attualmente ne sono stati usati 650 milioni per incentivare l'acquisto di auto elettriche, ma non è stato effettuato nulla per la reindustrializzazione. Germania e Francia invece hanno investito molto su questo. Servono risorse su ammortizzatori e formazione, per rendere la transizione socialmente sostenibile e il governo non lo sta facendo. Noi ad oggi non abbiamo una linea di indirizzo rispetto a questi soldi stanziati che sono già insufficienti per quanto ci riguarda", ha concluso Uliano. (Rpi)