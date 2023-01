Solidarietà: Lega, il 10 gennaio delegazione partito in visita al carcere di Nisida

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si concluderà presso l'Istituto Penale per minorenni di Nisida, il 10 gennaio alle 10.30, il progetto "Befana solidale", nato da un'idea dell'eurodeputato Valentino Grant e promosso dalla segreteria regionale della Lega con il coordinamento del Dipartimento regionale Pari Opportunità nella figura di Antonella Lettieri. Dopo la tappa di oggi a Caserta presso il reparto di Pediatria dell'Ospedale Civile, dove sono state distribuite le calze confezionate e raccolte dai militanti della Lega, il progetto di solidarietà che ha interessato tutte le province e numerose associazioni terminerà con la visita della delegazione dei parlamentari, eurodeputati e consiglieri della Lega presso Istituto Penale per minorenni di Nisida. Momento per sensibilizzare i giovani ragazzi sulle alternative alla illegalità e toccare dal vivo la realtà carceraria nella quale vivono e operano gli agenti di custodia. Un momento dal significato particolare alla luce della recrudescenza di episodi nelle strutture detentive nel nostro paese. La Lega, come annunciato nelle settimane scorse, segue molto attentamente tutte le dinamiche che riguardano la 'vita' nelle carceri ed è disposta ad ogni tipo di confronto mettendo al centro il rispetto delle regole, dei simboli dello Stato e la centralità dei percorsi riabilitativi sinceri e sentiti.(Ren)