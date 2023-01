Mobilità: Deloitte, elettrico rallenta, ma il 78 per cento dei consumatori vuole lasciare benzina e diesel (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Anche l'edizione 2023 del Gacs ci conferma come la strada verso il nuovo paradigma della mobilità elettrica sia ormai tracciata, sebbene i prezzi di listino ancora elevati rappresentino uno dei freni più importanti per la diffusione dei veicoli elettrici nel mercato. Tuttavia, al netto dei diversi eco-incentivi, il fattore prezzo può essere controbilanciato anche dal forte desiderio dei consumatori di ridurre sistematicamente i costi di rifornimento e utilizzo del veicolo, un aspetto amplificato dai rincari energetici che hanno contraddistinto il 2022. I player del settore, a loro volta, devono puntare ad ottimizzare quanto più possibile i costi operativi e produttivi, facendo leva sulle efficienze e sulle economie derivanti sia dall'innovazione tecnologica sia dall'aumento della scala dimensionale. Un elemento chiave della competitività futura sarà poi la capacità di cogliere nuove fonti di profitto dalla 'data monetization' dei servizi a valore aggiunto per l'utente finale, ad esempio potenziando il livello di connettività, sicurezza e personalizzazione a bordo dei veicoli. Un trend che può indurre non solo a migliorare l'esperienza di guida e mobilità, ma anche il valore percepito e la distintività del brand agli occhi del mercato e, di conseguenza, a preservare la relazione con i clienti in un contesto di mercato sempre più competitivo e in rapida evoluzione". (segue) (Com)