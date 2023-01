Stellantis: Fim-Cisl, dopo 4 anni torna a crescere la produzione, ma pesano numeri 2019 e carenza materiali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La crescita più grande si è vista nello stabilimento di Mirafiori (Torino) e in quello Maserati di Modena (Emilia Romagna) con rispettivamente un +44 e +43,3 per cento rispetto al 2021. Secondo le stime di Fim-Cisl, l'investimento complessivo per l'elettrificazione entro il 2025 arriverà a 30 miliardi. "Nonostante i dati positivi c'è ancora molto da fare - ha affermato Ferdinando Uliano, segretario nazionale di Fim-Cisl -. E' importante che il governo convochi presto un tavolo ministeriale su Stellantis. Il ministero deve farsi carico delle difficoltà sociali connesse alla transizione verso l'elettrico e alla difficoltà di reperimento delle materie prime e dei semiconduttori: due situazioni che pesano e peseranno sul bacino occupazionale e il reddito dei lavoratori. (segue) (Rpi)