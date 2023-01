Terremoto: Guido Castelli nuovo commissario per la ricostruzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha firmato il Dpcm con il quale il senatore Guido Castelli è stato nominato Commissario per la ricostruzione post terremoto del centro Italia. Il governo - si legge in una nota di palazzo Chigi - rivolge a Castelli gli auguri di buon lavoro per questo impegnativo compito, per il quale la sua esperienza di amministratore e la sua conoscenza del territorio saranno preziosi. Il governo ringrazia per il lavoro sin qui svolto il commissario uscente onorevole Giovanni Legnini, il quale mantiene le competenze di commissario per Ischia. (Com)