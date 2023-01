Istat: stabili quota di profitto e tasso di investimento di società non finanziarie nel terzo trimestre 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La quota di profitto delle società non finanziarie, stimata al 39,8 per cento, è rimasta invariata rispetto al trimestre precedente. È quanto emerge da un report dell’Istat sul conto trimestrale delle amministrazioni pubbliche, sul reddito e risparmio delle famiglie e sui profitti delle società nel terzo trimestre 2022. Il tasso di investimento delle società non finanziarie è diminuito di 0,1 punti percentuali rispetto al trimestre precedente, portandosi al 25,0 per cento. (Rin)