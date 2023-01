Auto: Fim-Cisl su Stellantis, produzione con segno più dopo 4 anni ma numeri ancora peggiori rispetto a pre-Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La produzione Stellantis nel 2022 in Italia ha segnato una leggera crescita dopo 4 anni di serie negativa. Ma i numeri pre-Covid non sono ancora stati recuperati e allo stesso tempo continua a pesare la carenza dei semiconduttori. Sono i dati principali emersi dal report annuale sulla produzione e occupazione degli stabilimenti Italiani di Stellantis, presentato oggi a Torino dal sindacato Fim-Cisl. Con un colpo di reni nell’ultimo trimestre, la produzione del 2022 è cresciuta dell’1,8 per cento. Numeri comunque ancora inferiori al periodo pre-Covid (inferiori del 16,3 per cento rispetto al 2019). Situazione complicata anche per i semiconduttori, che hanno portato alla perdita di circa 200 mila vetture a causa degli stop produttivi. (Rpi)