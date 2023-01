Stellantis: Fim-Cisl, dopo 4 anni torna a crescere la produzione, ma pesano numeri 2019 e carenza materiali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La produzione di Stellantis vede il segno più dopo 4 anni grazie al lancio di nuovi modelli, ma i livelli sono ancora indietro rispetto al 2019 e sulla catena di montaggio pesa anche la carenza dei microconduttori. Sono questi i principali dati emersi dal report della produzione di Stellantis diffuso dal sindacato Fim-Cisl. La presentazione è avvenuta questa mattina nella sede della sigla sindacale di via Madama Cristina a Torino. Grazie allo sprint dell'ultimo trimestre la produzione del 2022 è cresciuta dell'1,8 per cento (685.753 vetture rispetto alle 673.574 del 2021). Un numero ancora insufficiente rispetto ai dati del pre-Covid del 2019 (-16,3 per cento). Il dato positivo del 2022, inoltre, ha riguardato in particolare le auto, mentre i veicoli commerciali (Sevel) hanno subito un pesante calo del -22,3 per cento. Problematica anche la mancanza dei semiconduttori. Secondo i calcoli di Fim-Cisl, gli stop alla produzione legati alla carenza dei materiali hanno portato ad una perdita di circa 200 mila vetture. (segue) (Rpi)