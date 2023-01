Napoli: domani l'inaugurazione del villaggio della Befana a Piazza mercato - foto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani, alle 18.30, in Piazza Mercato, il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, l’assessore al Turismo e alle Attività produttive Teresa Armato ed il presidente Commissione Cultura, turismo e attività produttive Luigi Carbone interverranno all’inaugurazione del villaggio della “Befana in Piazza Mercato – Fiera del giocattolo e della calza”. E’ tutto pronto nella storica piazza Mercato e nella vicina Piazza del Carmine, restituita alla città dopo il restauro, per accogliere cittadini e turisti fino al 5 gennaio nel Villaggio della Befana. L’iniziativa rientra nel programma “Vedi Napoli e poi Torni” sostenuto e promosso dall’Assessorato al Turismo e alle Attività produttive e realizzato in collaborazione con Municipalità II, associazione Cultura Musicant, Fondazione di Comunità del Centro Storico di Napoli, Asso-Gio.Ca, Consorzio Botteghe Tessili, Consorzio Antico Borgo Orefici. Torna quindi l’Epifania più tradizionale di Napoli con un evento istituzionale ricco di momenti di intrattenimento dedicati non soltanto ai più piccini. In programma c’è infatti anche la Notte bianca che illuminerà la notte dello shopping tra il 5 e il 6 gennaio, ed il concerto di Valentina Stella, in Piazza Mercato giovedì 5 gennaio alle 21.00 (ingresso libero). (Ren)