Lavoro: 504 mila assunzioni previste dalle imprese a gennaio (2)

- È in crescita il mismatch tra domanda e offerta di lavoro che passa dal 38,6 per cento dello scorso anno al 45,6 per cento (pari a circa 230 mila assunzioni). La mancanza di candidati è la motivazione maggiormente indicata dalle imprese (27,8 per cento), seguita dalla preparazione inadeguata (13,5 per cento) e da altri motivi (4,3 per cento). Dal Borsino delle professioni sono maggiormente difficili da reperire dirigenti (66,1 per cento), operai specializzati (61,9 per cento), tecnici (51,6 per cento), conduttori di impianti (49,0 per cento), professioni intellettuali, scientifiche e con elevata specializzazione (47,5 per cento), professioni qualificate nelle attività commerciali e nei servizi (41,0 per cento). Supera i 4 mesi (4,3) il tempo medio di ricerca necessario per ricoprire le vacancies valutate dalle imprese di difficile reperimento. Sono 153 mila le assunzioni programmate rivolte preferenzialmente ai giovani sotto i 30 anni e per le quali si registra una difficoltà media di reperimento del 48 per cento. Circa il 20 per cento delle ricerche di personale sono rivolte a laureati (96 mila) e il 30 per cento a diplomati (150 mila). Per il 18,1 per cento delle assunzioni (oltre 91 mila) le imprese pensano di rivolgersi a lavoratori immigrati, soprattutto nei settori della logistica, dei servizi operativi e nella metallurgia. Il contratto a tempo determinato è la forma di assunzione maggiormente proposta con 208 mila unità, pari al 41,3 per cento del totale. Seguono i contratti a tempo indeterminato (122 mila unità, 24,3 per cento), quelli in somministrazione (74 mila, 14,7 per cento) e gli altri contratti non alle dipendenze (44 mila, 8,8 per cento). L'apprendistato viene proposto per 25 mila assunzioni (5,0 per cento), mentre i contratti di collaborazione e le altre tipologie di contratti alle dipendenze vengono indicati rispettivamente per 19 mila assunzioni (3,7 per cento) e 10 mila assunzioni (2,1 per cento). A livello territoriale sono le macro-ripartizioni del Nord-ovest e del Nord-est a segnalare le previsioni di assunzione più elevate (rispettivamente oltre 171 mila e circa 123 mila), seguite dalle regioni del Sud (oltre 109 mila) e del centro (circa 101 mila). La graduatoria regionale delle assunzioni vede, nell'ordine, Lombardia (121 mila), Veneto (51 mila), Lazio (50 mila), Emilia-Romagna (49 mila), Piemonte (37 mila) e Campania (32 mila). (Rin)