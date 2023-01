© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La magistratura vuole indagare su eurodeputati Cozzolino e Tarabella ma l'immunità parlamentare li protegge e il Parlamento Europeo la vuole revocare. Ma il sindaco Manfredi non risponde e non revoca Cozzolino messo ai vertici della cabina di regia per i soldi pubblici per Napoli". Così, in un tweet, Luigi de Magistris. (Ren)