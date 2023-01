Legge Bilancio: i principali provvedimenti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Reddito di cittadinanza sarà previsto per le categorie in oggettiva condizione di povertà e che non possono lavorare, mentre chi è giudicato “occupabile” continuerà a riceverlo solo per un periodo limitato di tempo. Nel 2023 l’assegno sarà versato alle persone definite “occupabili” al massimo per sette mesi. Durante questo periodo, dovranno frequentare corsi obbligatori di formazione o riqualificazione professionale. Il sussidio decadrà se queste persone non frequenteranno i corsi o nel caso in cui rifiuteranno la prima offerta di lavoro. Viene introdotto il reddito alimentare per i soggetti in condizioni di povertà assoluta, consistente in pacchi alimentari realizzati con l'invenduto della distribuzione alimentare; per questa misura vengono stanziati 1,5 milioni nel 2023 e 2 milioni nel 2024. Viene anche istituito un fondo da 500 milioni di euro per il 2023 per sostenere l’acquisito di beni alimentari di prima necessità per le persone con un Isee non superiore a 15 mila euro. Lo smart working viene prorogato fino al 31 marzo 2023 per i lavoratori pubblici e privati fragili. Il datore di lavoro deve assicurare lo svolgimento del lavoro agile "anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento". Per la flat tax, è stata aumentata la soglia per accedere all’aliquota del 15 per cento per i lavoratori autonomi, da 65 mila a 85 mila euro di reddito annuo. Viene inserita anche la flat tax incrementale, che si applicherà agli aumenti di reddito degli autonomi che dichiarano fino a 40 mila euro. (segue) (Rin)