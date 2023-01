Legge Bilancio: i principali provvedimenti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Salta la norma sul Pos: tornano le multe per gli esercenti che rifiutano i pagamenti con carta e scompare il tetto dei 60 euro, mentre viene istituito un tavolo per valutare soluzioni per mitigare l'incidenza dei costi delle transazioni elettroniche di valore fino a 30 euro. Resta però l’innalzamento del tetto al contante a 5 mila euro, a partire dal primo gennaio 2023. Previsti diversi interventi di tregua fiscale, come la sanatoria delle irregolarità formali sulle dichiarazioni dei redditi, una forma speciale di ravvedimento, la definizione agevolata degli atti di accertamento, la conciliazione agevolata, la regolarizzazione dei versamenti e l'annullamento automatico delle cartelle sotto i 1.000 euro. Vengono poi prorogati fino al 30 giugno 2023 i permessi delle occupazioni di suolo pubblico per il settore della ristorazione, mentre viene dato il via libera alla norma che stabilisce il sistema di tassazione delle criptovalute. Infine, i debiti fiscali delle società sportive possono essere saldati in 60 rate con una maggiorazione del 3 per cento da versare contestualmente alla prima rata. Per utilizzare il Superbonus 110 per cento sulle ristrutturazioni edilizie, si concede ai condomini più tempo per la presentazione della comunicazione di inizio attività asseverata (Cila). Tuttavia, con il decreto Aiuti quater, l'agevolazione è stata ridotta al 90 per cento per il 2023. Le agevolazioni per l’acquisto della prima casa per gli under 36 vengono invece prorogate a tutto il 2023. Viene dimezzata l’Iva per l'acquisto di abitazioni green, in classe energetica A e B. L’Iva è ridotta anche per l’acquisto dei prodotti igienici: dal primo gennaio 2023, scende al 5 per cento per prodotti come assorbenti femminili, latte in polvere, preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto per l’alimentazione dei lattanti o dei bambini, pannolini per bambini, seggiolini da installare negli autoveicoli. (segue) (Rin)