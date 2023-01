Sindacati: Azione Scuola, nominati i segretari provinciali in Campania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario nazionale del sindacato Azione Scuola, Lorenzo Bifulco, ha provveduto alla nomina dei cinque segretari provinciali della Campania, che avranno il compito di nominare i responsabili zonali ed organizzare le strutture organizzative a partire dai dipartimenti per i servizi e la formazione. In provincia di Avellino, è stato nominato Guerino Silvestri, a Benevento Rosanna Nista, a Caserta Villano Cesario, a Napoli Giovanni Peluso, a Salerno Raffaello Cocca. Con la nomina dei segretari provinciali il sindacato Azione Scuola intende strutturarsi in Campania ed avviare immediatamente la campagna di tesseramento. Tra le prime iniziative che il sindacato della scuola intende assumere ci sarà una richiesta di incontro con l'Assessore regionale, Lucia Fortini, per chiederle di rivedere la delibera della Giunta Regionale n. 690 del 13/12/2022 "dimensionamento della rete scolastica e programmazione dell'offerta formativa. Anno scolastico 2023/2024", che penalizza fortemente la provincia di Avellino. Nel mese di febbraio, invece, il sindacato terrà a Napoli una prima conferenza organizzata per discutere delle Linee guida per l'orientamento, la riforma prevista dal Pnrr. (Ren)