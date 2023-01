Napoli: Silvestro (FI), città sommersa dai rifiuti. Sindaco dove sono i nuovi assunti?

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Anno nuovo, vecchie abitudini. A due giorni dai festeggiamenti di capodanno, Napoli si presenta ancora una volta come una discarica a cielo aperto". Lo ha dichiarato il senatore di Forza Italia Francesco Silvestro. "Interi quartieri sommersi da rifiuti di ogni genere e soprattutto da residui di fuochi pirotecnici, in alcuni casi ancora inesplosi. Nonostante le numerose assunzioni dell'ultimo periodo proprio nel comparto della raccolta dei rifiuti, ci aspettavamo un cambio di marcia sul decoro urbano della città. Per non parlare della pessima figura che quotidianamente facciamo nei confronti dei numerosi turisti che raggiungono la città soprattutto in prossimità delle feste. Manfredi ancora una volta mostra mancanza di visione quando si parla di servizi al cittadino", ha aggiunto Silvestro. "Purtroppo la realtà che ci racconta il sindaco è alquanto distorta da quella che invece vivono quotidianamente i cittadini di Napoli, che pagano le tasse e si ritrovano a dover camminare tra rifiuti e sporcizia", ha concluso. (Ren)