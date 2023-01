Innovazione: ciclo di incontri all'Istituto di Studi Filosofici in collaborazione con la Fondazione Leonardo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Fondazione Leonardo-Civiltà delle Macchine si dedica da tempo all’analisi del Digitale, dello Spazio e del Subacqueo. Si tratta di mondi che saranno sempre più decisivi per il futuro dell’umanità e sui quali é perciò necessario sapere di più e condurre permanentemente ricerche, confronti, approfondimenti tematici. Le tecnologie rendono possibile ciò che ieri era impossibile. Ma non si tratta di fatti neutri. Le tecnologie avanzano nelle nostre vite e conseguentemente cambiano i bisogni, le domande,persino le antropologie. Sono questi i temi al centro del laboratorio dal titolo “I nuovi ambienti dell’Umanità” che hanno organizzato la Fondazione Leonardo-Civiltà delle Macchine e l’Istituto Italiano per gli studi filosofici di Napoli . I lavori cominceranno martedì 10 alle ore 16, presso la sede dell’Istituto in Palazzo Serra di Cassano (Via Monte di Dio 14, Napoli), e si concluderanno venerdì 13 gennaio. L’introduzione, nella prima giornata, è affidata a Luciano Violante (Presidente Fondazione Leonardo-Civiltà delle Macchine) e a Fiorinda Li Vigni (Segretaria generale dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici). Del digitale discuteranno Enrico Savio (Chief Strategy di Leonardo spa) e Maurizio Ferraris (Filosofo, Università di Torino; sullo Spazio interverranno Roberto Vittori (Astronauta, Areonautica militare, ESA), e Mariafelicia De Laurentis (Astrofisica, Università di Napoli “Federico II”); infine, a parlare del subacqueo, Massimiliano Lauretti (Contrammiraglio, Stato Maggiore della Marina Militare) e Gabriele Procaccini (Dirigente di ricerca, Stazione zoologica Anton Dohrn, Napoli). Il seminario si terrà in modalità mista, in presenza e sulla piattaforma zoom. Per la partecipazione su piattaforma scrivere all’indirizzo newsletter@iisf.it. L’evento sarà inoltre trasmesso in streaming sul canale Youtube dell’Istituto Link: https://www.youtube.com/user/AccademiaIISF (Ren)