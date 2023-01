Lavoro: 504 mila assunzioni previste dalle imprese a gennaio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 504 mila i lavoratori ricercati dalle imprese a gennaio e 1,3 milioni per il primo trimestre dell'anno. 46 mila assunzioni in più rispetto a gennaio 2022 (+10,1 per cento) e +149 mila assunzioni (+12,9 per cento) prendendo come riferimento l'intero trimestre. La domanda di lavoro prevista ad inizio d'anno si colloca sopra i livelli pre-Covid e segna un +14,0 per cento (+62 mila assunzioni) rispetto a gennaio 2019. A guidare la domanda di lavoro il manifatturiero con un incremento su base annua del 17,8 per cento (+19 mila assunzioni) Seguono turismo (+10 mila unità; +21,0 per cento), servizi operativi di supporto a imprese e persone (+7 mila; +17,7 per cento) e servizi alle persone (+7 mila; +12,9 per cento). Sale al 46,5 per cento la difficoltà di reperimento (+7 punti percentuali rispetto a un anno fa) che si attesta al 66 per cento per le figure dirigenziali e sfiora il 62 per cento per gli operai specializzati. A delineare questo scenario è il Bollettino del Sistema informativo Excelsior, realizzato da Unioncamere e Anpal. A gennaio l'industria ha in programma 174 mila assunzioni. Sono alla ricerca di personale le imprese delle costruzioni (51 mila entrate), seguite dalle imprese della meccatronica con 34 mila entrate e da quelle metallurgiche e dei prodotti in metallo che programmano 27 mila entrate. I servizi prevedono di assumere 330 mila lavoratori: a offrire le maggiori opportunità lavorative sono i servizi alle persone che ricercano 64 mila profili, seguiti da commercio (60 mila) e turismo (58 mila). (segue) (Rin)