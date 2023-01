Sicurezza: Mattarella a giovani, troppe vittime sulle strade, non cancellate vostro futuro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Siamo tutti colpiti dalla tragedia dei tanti morti sulle strade: troppi ragazzi perdono la vita di notte per incidenti d’auto, a causa della velocità, della leggerezza, del consumo di alcol o di stupefacenti”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel consueto messaggio di fine anno agli italiani. “Quando guidate - ha sottolineato Mattarella rivolgendosi in particolare ai giovani - avete nelle vostre mani la vostra vita e quella degli altri. Non distruggetela per un momento di imprudenza. Non cancellate il vostro futuro”. (Rin)