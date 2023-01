Napoli: sospesa per tre giorni pista ciclabile sul Lungomare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per consentire l'evento "Trofeo Marcello Campobasso" sarà sospeso nei giorni 4, 5 e 7 gennaio 2023 il percorso di mobilità ciclistica in via Partenope a Napoli, nel tratto compreso tra l'ex facoltà di Economia e Commercio e l'ingresso del Circolo Savoia nei seguenti giorni ed orari: mercoledì 4 gennaio 2023 dalle ore 9alle ore 19, giovedì 5 gennaio 2023 dalle ore 9 alle ore 13:; sabato 7 gennaio 2023 dalle ore 10 alle ore 19. (Ren)