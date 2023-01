Napoli: attentato esplosivo contro dirigente antiracket. Borrelli (Avs), solidarietà ad Anna Ferrara

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un ordigno è stato posizionato e fatto esplodere sotto l'auto di Anna Ferrara, dirigente nazionale dell'Associazione antiracket Sos Impresa, Rete per la Legalità Aps, la sera del 31 dicembre 2022. La potente deflagrazione ha provocato danni anche alle abitazioni vicine. "Voglio esprimere piena solidarietà ad Anna Ferrara, straordinaria lottatrice contro i clan e il crimine organizzato, ancora una volta obiettivo di chi vorrebbe affermare la legge della violenza e della sopraffazione nei quartieri della nostra città. Esattamente dieci anni fa, proprio nella notte del 31 dicembre, una bomba distrusse l'insegna del suo negozio. Le indagini in corso stabiliranno se ci sono collegamenti tra i due episodi. Ma il coraggio di Anna resta un esempio per quanti si impegnano in difesa della legalità e il vile gesto non indebolirà la sua battaglia contro la criminalità. Conoscendo la sua tenacia so che non indietreggerà di un solo passo. Napoli ha bisogno di donne come lei e noi continueremo ad esserle accanto come, mi auguro, facciano tutte le persone perbene di questa città", cosi Francesco Emilio Borrelli, deputato di Alleanza Verdi – Sinistra . (Ren)