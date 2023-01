Governo: Mattarella, tutte forze politiche si sono confrontate con difficoltà governare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell’arco di pochi anni “si sono alternate al governo pressoché tutte le forze politiche presenti in Parlamento, in diverse coalizioni parlamentari. Quanto avvenuto le ha poste, tutte, in tempi diversi, di fronte alla necessità di misurarsi con le difficoltà del governare”. Lo ha ricordato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel consueto messaggio di fine anno agli italiani. Difficoltà nel governare che si ritrovano nel “riconoscere la complessità, esercitare la responsabilità delle scelte, confrontarsi con i limiti imposti da una realtà sempre più caratterizzata da fenomeni globali: dalla pandemia alla guerra, dalla crisi energetica a quella alimentare, dai cambiamenti climatici ai fenomeni migratori”. (Rin)