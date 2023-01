Imprese: Mattarella, sono ripartite con slancio e forza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, la nostra capacità di reagire alla crisi generata dalla pandemia “è dimostrata dall’importante crescita economica che si è avuta nel 2021 e nel 2022”. Le nostre imprese, a ogni livello, sono state in grado, appena possibile, di “ripartire con slancio: hanno avuto la forza di reagire e, spesso, di rinnovarsi”, ha aggiunto nel corso del messaggio di fine anno agli italiani. Le esportazioni dei nostri prodotti - ha ricordato - hanno tenuto e “sono anzi aumentate. L’Italia è tornata in brevissimo tempo a essere meta di migliaia di persone da ogni parte del mondo. La bellezza dei nostri luoghi e della nostra natura ha ripreso a esercitare una formidabile capacità attrattiva”, ha concluso. (Rin)