© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Pensare di rigettare il cambiamento, di rinunciare alla modernità non è soltanto un errore: è anche un’illusione. Il cambiamento va guidato, l’innovazione va interpretata per migliorare la nostra condizione di vita, ma non può essere rimossa”. A dirlo il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel messaggio di fine anno agli italiani. La sfida, piuttosto, è “progettare il domani con coraggio”.(Rin)