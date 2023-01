Quirinale: Mattarella, la Repubblica siamo tutti noi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La Repubblica siamo tutti noi. Insieme”. Lo ha sottolineato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel consueto messaggio di fine anno agli italiani. La Repubblica, ha poi chiarito il Capo dello Stato, è “lo Stato nelle sue articolazioni, le Regioni, i Comuni, le Province. Le istituzioni, il Governo, il Parlamento. Le donne e gli uomini che lavorano nella pubblica amministrazione. I corpi intermedi, le associazioni. La vitalità del terzo settore, la generosità del volontariato. La Repubblica – la nostra Patria – è costituita dalle donne e dagli uomini che si impegnano per le loro famiglie”, ha scandito il Presidente, rimarcando anche come “la Repubblica è nel sacrificio di chi, indossando una divisa, rischia per garantire la sicurezza di tutti. In Italia come in tante missioni internazionali”. La Repubblica, le parole del Presidente, “è nella fatica di chi lavora e nell’ansia di chi cerca il lavoro. Nell’impegno di chi studia. Nello spirito di solidarietà di chi si cura del prossimo. Nell’iniziativa di chi fa impresa e crea occupazione. Rimuovere gli ostacoli è un impegno da condividere, che richiede unità di intenti, coesione, forza morale. E’ grazie a tutto questo che l’Italia ha resistito e ha ottenuto risultati che inducono alla fiducia”, ha concluso. (Rin)