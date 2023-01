Ucraina: Mattarella, 2023 sia anno della pace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se quello appena concluso “è stato l’anno della guerra, dobbiamo concentrare gli sforzi affinché il 2023 sia l’anno della fine delle ostilità, del silenzio delle armi, del fermarsi di questa disumana scia di sangue, di morti, di sofferenze”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel consueto messaggio di fine anno agli italiani. “Siamo in attesa di accogliere il nuovo anno - ha aggiunto - ma anche in queste ore il pensiero non riesce a distogliersi dalla guerra che sta insanguinando il nostro Continente”. Infatti, ha ricordato il Capo dello Stato, il 2022 è stato “l’anno della folle guerra scatenata dalla Federazione russa. La risposta dell’Italia, dell’Europa e dell’Occidente è stata un pieno sostegno al Paese aggredito e al popolo ucraino, il quale con coraggio sta difendendo la propria libertà e i propri diritti”. (Rin)