Ucraina: Mattarella, responsabilità ricade interamente su aggressore

- Degli “ulteriori gravi danni” provocati dal conflitto in Ucraina, “la responsabilità ricade interamente su chi ha aggredito e non su chi si difende o su chi lo aiuta a difendersi”. Così il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che nel consueto messaggio di fine anno agli italiani, ha aggiunto: si prova “profonda tristezza per le tante vite umane perdute e perché, ogni giorno, vengono distrutte case, ospedali, scuole, teatri, trasformando città e paesi in un cumulo di rovine. Vengono bruciate, per armamenti, immani quantità di risorse finanziarie che, se destinaste alla fame nel mondo, alla lotta alle malattie o alla povertà, sarebbero di sollievo per l’umanità”. (Rin)